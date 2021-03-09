"Шевченко – наша суперзвезда": заявление Зеленского к 207-летию Кобзаря

Президент объяснил, почему поэт – не "хуторянский старый дедушка в кожухе"

Тарас Шевченко является культовой личностью для Украины – неординарной, яркой, многогранной и очень широкой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в 207-летнюю годовщину рождения великого поэта, писателя, художника и украинца.

"В ленте – много фото с "Кобзарем" на столе, много цитат Шевченко, украшенных пшеничными колосьями или веточкой калины. Но, на мой взгляд, Тарас Григорьевич – это значительно глубже, глобальнее, фундаментальнее. И тем, кто этого еще не сделал, пора осознать реальный масштаб его личности", – пишет Зеленский в Telegram 9 марта.

Он назвал личность Шевченко "значительно более широкой, чем клишированный хуторянский образ старого дедушки в кожухе", а самого писателя – "зажигательной смесью энергии, духа, борьбы, драйва".

По словам Зеленского, творчество писателя является одновременно и классикой, и мейнстримом, поскольку в его словах не одно поколение украинцев нашло мотивацию, вдохновение и повод для закала.

"Шевченко – это наша суперзвезда. Известный на весь мир, но особый для каждого из нас. Там, где Шевченко – там Украина", – подчеркнул президент.

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Он призвал не просто гордиться украинским гением, а "двигаться дальше от того объема знаний, который мы получили на школьных уроках, и открывать для себя всю полноту его личности".

Также Зеленский отметил, что в этом году вручения Шевченковской премии состоится на 60-ю годовщину ее основания – 20 мая, а не в традиционные Шевченковские дни.

Напомним, что ранее в этот день президент Украины и первая леди почтили память Тараса Шевченко, возложив цветы у его памятника в центре Киева.

Мы также сообщали, что Зеленский выступил на форуме "Украина 30" и показал, как работает дезинформация на примере Кобзаря.

А как праздновали день рождения выдающегося украинца в прошлом году, смотрите в видеосюжете: