Шмыгаль: Цена на газ в Украине могла подскочить выше 12 гривен

Решение о граничной цене на газ не означает отказ от развития рынка газа в Украине, отметил премьер

В Украине снизили цену на газ для населения до 6,99 гривни, однако без вмешательства государства в этот вопрос она могла бы подскочить выше 12 гривен за кубометр. Об этом сообщил на внеочередном заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, решение о граничной цене на газ не означает отказ от развития рынка газа в Украине.

"Но без вмешательства в ситуацию уже в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн. Мы видим, что в Европе спрос на газ растет и цены на биржах уже приближаются к 350 долл. за куб. С такой ценой спекулянты отдельных газовых компаний могли поднять цену в Украине выше 12 грн за кубометр газа", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", с февраля в Украине цена на газ для населения будет на уровне 6,99 грн за кубометр. В то же время премьер-министр отметил, что теперь платежки украинцев уменьшатся в среднем на 500 грн.

Отреагировал на снижение цены и президент Владимир Зеленский. Глава государства объяснил, каким должен быть рынок газа в Украине.