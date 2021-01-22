Шмыгаль напомнил Фриланд о важности безвиза с Канадой: Исторический и стратегический шаг

Премьер пригласил вице-премьера Канады в Украину и предложил присоединиться к "Крымской платформе"

Премьер Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-премьером – министром финансов Канады Христей Фриланд и подчеркнул важность поддержки свободной торговли в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс служба Кабинета министров.

Шмыгаль выразил уверенность, что несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией, Украина и Канада продолжат активное развитие двустороннего сотрудничества, основой которого станет соглашение о свободной торговле, действие которой следует расширить на сферы инвестиций и услуг.

Фриланд подтвердила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.

Украинский премьер отметил высокую заинтересованность Киева в либерализации визового режима и отметил готовность принять группу канадских экспертов для мониторинга соответствия Украины критериям Канады.

"Украинский народ дружественно воспринимает Канаду и украинскую диаспору в Канаде. Поэтому либерализация визового режима для нас была бы историческим и стратегически важным шагом", – отметил Шмыгаль.

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Он также рассказал Фриланд о "Крымской платформе" и пригласил Канаду присоединиться к ее работе.

Кроме того, Шмыгаль пригласил вице-премьера Канады в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Канада предпринимают шаги на пути к безвизу, еще в июле-2019.

Также сообщалось, что украинский премьер Владимир Гройсман и премьер Канады Джастин Трюдо говорили о безвизе 31 октября 2017-го. Кроме того, речь шла о двустороннем сотрудничестве между странами.