Шмыгаль рассказал, сколько всего украинцев хотят вакцинировать от COVID-19

В конце марта Украина получит еще более двух миллионов доз вакцины

В Украине в течение 2021-2022 годов планируется вакцинировать более 20 миллионов человек. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам года работы Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году и следующем в рамках национального плана вакцинации мы видим возможность вакцинировать 20-22 миллиона человек. Это 2021-22 годы. В этом году ожидаем порядка 10 миллионов людей, которые вакцинируются в Украине", – сказал Шмыгаль.

До конца марта ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины Pfizer, плюс еще 500 тысяч и 1,5 млн доз (разные контракты) AstraZeneca.

"Всего за первый-второй квартал, согласно подписанным контрактам, ожидаем более чем 9 млн доз вакцины. Это двухдозовая вакцины, то есть 4,5 млн человек смогут вакцинироваться", – добавил премьер.

Напомним, на сегодняшний день в Украине от коронавируса привили почти 10 тысяч человек. Началась вакцинальная кампания с 26 февраля.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал главную проблему вакцинации в Украине. На данный момент люди сомневаются, стоит ли делать прививку.

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