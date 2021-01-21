Шмыгаль срочно созывает Кабмин из-за трагедии в Харькове

В Харькове в огне погибли 15 человек – правительство срочно взяло ситуацию на контроль

Кабинет министров соберется на срочное заседание из-за трагедии в Харькове, где во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек.

Об этом заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства", – сообщил он.

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Премьер отметил, что по поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии.

"Мои искренние соболезнования родным и близким", – добавил Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за пожара в доме престарелых погибли 15 человек и еще пятеро пострадали. Всего в доме находились 33 пожилых человека. Президент Владимир Зеленский оперативно отреагировал – он уже раздал поручения Кабмину и главе МВД Арсену Авакову.