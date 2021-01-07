Штурм Капитолия в США: Зеленский осудил действия протестующих

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на штурм Капитолия в США. Он осудил "беспрецедентное насилие против Конгресса США".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, стойкость властей США вдохновляет. Он назвал Конгресс "величайшим демократическим институтом в мире".

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"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", - написал он.

Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

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