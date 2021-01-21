Силой не выгоним. Кравчук рассказал, как заставить РФ убраться с Донбасса

Украина не сможет военным путем решить проблему, но есть другие варианты

Пока Владимир Путин у власти в России, войну на Донбассе сложно будет закончить. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что силой агрессора не выгнать, а вот санкции могут вынудить оккупантов уйти.

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, Украина будет использовать только политические и дипломатические пути для освобождения захваченных Россией территорий.

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"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время. Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", – сказал Кравчук.

Как писали новости "Сегодня", Кравчук заявлял уже, что Россия пытается заблокировать переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. Украинская делегация в шоке от беспредела, который устраивает Россия на минских переговорах.