Ситуация с COVID-19 в Украине: будет ли заседание СНБО?

На широком заседании ветвей власти нужно обсудить план действий, говорит руководство Рады

На сегодняшний день нет конкретных решений о проведения специального заседания Совета национальной безопасности и обороны или общей встречи представителей правительства и парламента для обсуждения ситуации с пандемией COVID-19 в Украине.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Есть позиции, которые, возможно, необходимо обсудить на более широком заседании – это может быть как СНБО, так и общая встреча с представителями Кабинета министров, профильных министерств, Верховной Рады. Но по состоянию на сегодня, насколько мне известно, каких-либо конкретных решений нет", – отметил Разумков.

Он заметил, что инициировать созыв спецзаседания СНБО – не его компетенция, тогда как все зависящее от Рады как единственного законодательного госоргана будет осуществляться.

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Вице-спикер Елена Кондратюк на согласительном совете Рады 15 марта предложила срочно провести общее заседание парламента и правительства или специальное заседание СНБО для наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Напомним, глава парламентского комитета по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий предупредил об угрозе четвертой волны ковида в Украине.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине введут локдаун, если большинство областей попадет в красную зону карантина.

Также писалось, что в Украине за последние сутки, 16 марта, выявили 11 833 новых случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались 289 украинцев. Это самый высокий показатель по смертности за все время пандемии.

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