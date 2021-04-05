Скоро мы разорвем вообще все: в Кремле отреагировали на решение Зеленского о санкциях

У Путина не исключают, что скоро взаимоотношения с Украиной достигнут дна

В Кремле пригрозили зеркальными мерами в ответ на новые санкции Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что скоро Украина и Россия разорвут все, что только можно.

Так он прокомментировал санкции против федерального агентства "Россотрудничество", передает Интерфакс.

По его словам, в Кремле глубоко сожалеют в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности (по санкциям) больше не останется места – ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо", – заявил Песков.

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При этом он ответил, стоит ли ждать зеркальных мер в отношении Украинского культурного центра в Москве.

"Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял. Безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", – добавил спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разгорелся скандал из-за того, что Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал "Россотрудничества") заявил, что украинский поэт Тарас Шевченко якобы является российским. Министр культуры Александр Ткаченко потребовал, чтобы СНБО срочно приняло меры против россиян.

А в мае 2018 года мы публиковали видео, как главу "Россотрудничества" в Киеве облили зеленкой и фекалиями.