Славомира Новака обвиняют в получении взяток на посту главы "Укравтодора"

Славомир Новак / Фото: Getty Images

Экс-руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку, получившему украинское гражданство польскому политику, прокуратура Польши выдвинула новые обвинения в коррупции.

Об этом сообщает издание RMF24.

"Прокурор выдвинул Славомиру Новаку новые обвинения в коррупции: это касается его деятельности как главы Украинского государственного дорожного агентства "Укравтодор", – говорится в сообщении.

Новаку предъявили обвинение в получении нелегального дохода. Бывшему чиновнику инкриминируют получение взятки от двух польских предпринимателей — их фамилии пока не разглашают.

Вчера польская полиция задержала бизнесменов, и они уже успели дать показания.

Предпринимателей обвиняют в том, что они являются соучастниками организованной преступной группы под руководством Новака и занимаются отмыванием денег.

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Согласно выводам следователей, арестованные бизнесмены по согласованию со Славомиром Новаком четыре раза принимали деньги на общую сумму 350 000 долларов (примерно 1,3 миллиона злотых) "в обмен на посредничество в урегулировании дел и обеспечение благоприятного отношения к компаниям со стороны "Укравтодора".

В связи с новыми обвинениями прокуратура Польши вернулась в суд с просьбой продлить Новаку меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по этому вопросу должно состояться 13 января.

Ранее Окружной суд Варшавы продлил арест экс-главы "Укравтодора" и бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака, подозреваемого в коррупции. Он должен провести следующие три месяца под стражей.

Кроме того, в Польше у экс-главы "Укравтодора" нашли тайники с миллионом евро.