В ближайшее время следствие планирует сообщить, что мотивом заказа на устранение начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова было то, что он являлся единственным препятствием для получения экс-заместителем главы спецслужбы Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ,

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Нескоромный задокументирован в материалах негласного следствия, которое фиксировало контакты Расюка (задержанного полковника спецподразделения "Альфа" Юрия Расюка – Ред.), который был приближенным человеком к Нескоромному", – рассказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "Следствие планирует объявить публично версию о том, что мотивом заказа устранения Наумова стало то, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы безопасности Украины".

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В то же время в СБУ официально не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в данном уголовном деле действительно фигурирует бывший первый заместитель главы СБУ Нескоромный.

"Процессуальные нормы пока не позволяют нам обнародовать информацию, но мы это сделаем сразу, как только это представится возможным", – сказали агентству в пресс-центре СБУ.

Напомним, сотрудника Антитеррористического центра СБУ, которого подозревают в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности, арестовали по решению Шевченковского райсуда Киева.

Речь идет о полковнике спецподразделения СБУ "Альфа" Андрее Расюке. Ранее его задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.