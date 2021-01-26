Словакия поддержала Украину и присоединилась к Крымской платформе

Словакия поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и не признает нарушение ее территориальной целостности, поэтому готова принять участие в работе саммита Крымской платформы.

Про это сообщает пресс служба Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 26 января, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова вместе со словацкой коллегой, государственным секретарем МИД Словакии Ингрид Броцковой открыли VI Украинско-словацкий экспертный форум, в работе которого приняли участие эксперты, представители правительственных структур и бизнеса.

Броцкова отметила, что Украина является важным соседом Словакии, которая поддерживает ее европейские и евроатлантические устремления и не признает нарушение ее территориальной целостности. А Джапарова обратила внимание к ухудшению ситуации с правами человека и продолжающейся милитаризации Крыма со стороны российской оккупационной администрации, ставящей под угрозу безопасность Черноморско-Азовского региона.

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Украинская дипломат изложила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, рассказала о подготовке к проведению саммита в Киеве 23 августа и выразила благодарность словацкой стороне за готовность принять в нем участие.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций и негосударственных игроков, которые должны объединить свои усилия вокруг цели – деоккупации Крыма.

Также сообщалось, что на днях премьер Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-премьером – министром финансов Канады Фриланд и пригласил Канаду присоединиться к работе Крымской платформы.

Молдова также решила принять участие в работе Крымской платформе:

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