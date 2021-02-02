"Слуга народа" обсудит исключение Дубинского из партии

На ближайшем заседании партии "Слуга народа" будет поставлен вопрос членства в ней исключенного 1 февраля из парламентской фракциидепутата Александра Дубинского, который попал под санкции США за вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщила депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Сейчас Дубинский возглавляет ячейку "Слуги народа" в Киевской области.

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Верещук, которая сама не является членом партии "Слуга народа", рассказала, что задавала вопрос о членстве Дубинского главе партии Александру Корниенко.

"В ближайшее время состоится собрание членов партии и этот вопрос (исключения Дубинского из партии. – Ред.) также будет решаться", – рассказала депутат.

Напомним, 11 января Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

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