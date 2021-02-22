"Слуга народа" подала в Раду законопроекты, которые создадут базу для введения санкций

Депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько подала на регистрацию два законопроекта – о санкциях и политике непризнания, которые, по ее словам помогут "создать действенную систему санкционного механизма и системной государственной политики защиты национальных интересов".

Об этом Ясько сообщила в Facebook.

Речь идет о законопроекте № 401017 "О национальных и международных санкциях" и № 57258 "Об особенностях государственной политики (непризнания)".

По словам депутата, ее проекты помогут избежать юридических коллизий при введение в Украине санкций, что "особенно актуально сейчас. Кроме того, они необходимы для деятельности Крымской платформы.

Ясько уточнила, что при составлении законопроектов ее команда консультировалась с Министерством иностранных дел, с посольствами и экспертами, а также представителями общественности.

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По словам депутата, новые законы призваны:

ввести новую эффективную санкционную политику (установление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение санкционного режима, введение нового координирующего органа при СНБО);

установить политику непризнания легитимности оккупации украинских территорий (введение уголовной ответственности за отрицание публичными деятелями фактов российской агрессии и оккупации территории Украины, поддержку действий агрессора и участие в торжественных событиях на территории страны-агрессора);

создать механизмы привлечения к ответственности нарушителей санкционного режима и политики непризнания.

Напомним, с начала февраля в Украине активно вводятся санкции против пророссийских сил на территории государства. В частности, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne).

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список народного депутата Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.