"Слуга народа" созывает на 14 марта срочную конференцию облорганизации по Дубинскому

Партия "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации, чтобы рассмотреть пребывание в должности ее руководителя Александра Дубинского и вхождение его в Национальный совет общин.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Созвать внеочередную конференцию потребовали члены Киевской областной организации, которые заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин Александра Дубинского. Также они против дальнейшего его пребывания в должности руководителя.

"Мы рассмотрели предложения партийцев и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование", – заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Решение о созыве конферении согласовали также глава политсовета партии Давид Арахамия и председатель Национального совета общин Александр Завитневич.

Напомним, 13 марта стало известно, что исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии – Национальный совет общин, который создали на съезде политсилы.

Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.