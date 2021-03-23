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Слуги народа хотят еженедельных отчетов силовиков по расследованию "штурма" ОПУ

23 марта, 20:13

Игорь Тимофеев

В Раде зарегистрировано постановление по событиям на Банковой 20 марта

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об осуждении событий, произошедших 20 марта под Офисом президента на акции в поддержку Сергея Стерненко.

Об этом сообщает УП.

В поданном нардепами от "Слуги народа" постановлении говорится, что они осуждают действия на Банковой.

Если документ будет принят, то от МВД, СБУ и ГБР ожидают быстрого, полного и беспристрастного расследования и дачи юридической оценки событиям под ОПУ. От силовиков требуют:

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От Государственного управления делами хотят, чтобы в трехдневный срок подали в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию. А после установления личности участников событий под ОПУ в сотрудничестве с другими органами госвласти принять меры по возмещению причиненного имущественного вреда.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что погромы на Банковой 20 марта – это не демократия и неуважение к стране.

А правоохранители уже установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и назвали имена тех, кому в ближайшее время могут сообщить о подозрении.

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