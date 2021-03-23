Слуги народа хотят еженедельных отчетов силовиков по расследованию "штурма" ОПУ

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об осуждении событий, произошедших 20 марта под Офисом президента на акции в поддержку Сергея Стерненко.
Об этом сообщает УП.
В поданном нардепами от "Слуги народа" постановлении говорится, что они осуждают действия на Банковой.
Если документ будет принят, то от МВД, СБУ и ГБР ожидают быстрого, полного и беспристрастного расследования и дачи юридической оценки событиям под ОПУ. От силовиков требуют:
- изучить обстоятельства "штурма" ОПУ и выяснить, организовали и/или участвовали ли какие-либо политические партии и/или связанные с ними лица;
- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба госимуществу и обеспечить привлечение виновных к ответственности;
- еженедельно предоставлять комитету ВР по правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий 20 марта под ОПУ.
От Государственного управления делами хотят, чтобы в трехдневный срок подали в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию. А после установления личности участников событий под ОПУ в сотрудничестве с другими органами госвласти принять меры по возмещению причиненного имущественного вреда.
Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что погромы на Банковой 20 марта – это не демократия и неуважение к стране.
А правоохранители уже установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и назвали имена тех, кому в ближайшее время могут сообщить о подозрении.
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