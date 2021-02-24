"Слуги народа" о ситуации с приговором Стерненко: Правосудие – основа демократии

В пропрезидентской политсиле говорят, что нельзя подменять демократические процедуры уличными акциями

Депутаты парламентской фракции "Слуга народа" сделали заявление относительно ситуации, сложившейся после вынесения судом в Одессе приговора по делу Сергея Стерненко, которым активиста приговорили к 7 годам лишения свободы.

Об этом нардеп от "Суги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пишет на своей странице в Facebook.

Во фракции отмечают, что право человека и гражданина на мирные собрания является основой современной демократии.

"Мы всегда поддерживаем реализацию политических прав украинцев в любых законных формах. Наряду с этим, мы признаем, что демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому мы категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти и суд во избежание отдельными лицами правосудия, которое тоже является основой демократии", – говорится в заявлении.

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В свою очередь "слуги народа" требуют от правоохранительных органов действовать в соответствии с законом с минимальной терпимостью к нарушениям правопорядка на улицах городов. А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решение суда по делу Стерненко, призывают "воздержаться от неразумной траты средств", сконцентрировавшись на погашении обязательств перед государством.

"Мы никогда не должны подменять демократические процедуры уличными акциями, которые сопровождаються насилием и дерзким неуважением к правопорядку", – заявили в пропрезидентской политической силе.

Напомним, после вынесения приговора Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции его сторонников. В Киеве не согласные с приговором даже пытались штурмовать Офис президента.

В результате беспорядков на улице Банковой в Киеве правоохранители задержали 24 человека – с них собрали объяснительные и всех отпустили. В полиции заявили о 27 пострадавших полицейских и представителях Нацгвардии – у большинства ожоги глаз.