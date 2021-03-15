СМИ выложили новый разговор Медведчука и Суркова: Шестерок не даем – уважаемые люди

В Сети появилось новая запись разговора людей, чьи голоса похожи на нардепа Виктора Медведчука и бывшего экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

По сообщению "Обозревателя", редакция получила запись от достоверных источников.

Всего в файле представлены три эпизода. В них стороны обсуждают связи с т.наз. "министром обороны ДНР" Кононовым, коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого Совета городов.

Кроме того, судя по записи, якобы Сурков озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, принимал активное участие в прописывании сценария, выгодного стране-агрессору России.

Приводим полную расшифровку аудиозаписи.

Разговор 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет (так называемый "министр обороны "ДНР". – Ред.)

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь".

М: Передадут все координаты Тарасу (ориентировочно – Козаку. – Ред.)

С: Тарасу дадут сейчас, да?

М: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.

С: А Кононов – он "министр обороны"?

М: Да. Он сам будет этим заниматься.

С: Есть, давай. Пока, спасибо.

Разговор 2

Медведчук: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

Сурков: Алло, Вить. А тема там какая?

М: А тема Дебальцево и поставок туда наличных.

С: А, это он по этой же теме, я понял.

М: Этот человек – он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.

С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.

М: Ну короче, скажи... Тот не может же ему по телефону объяснять... Просто скажи – нормальный человек тоже...

С: Уважаемый человек, да?

М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди.

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Разговор 3

Медведчук: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы есть тот закон... Это ж я давал для нашего президента, который как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". "А ты предложи". Ну я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется... Его же нет, он в отъезде, его нету? Он же уехал, а только будет завтра.

Сурков: Угу.

М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.

С: Да!

М: Да-да, у меня он есть.

С: Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше...

М: Есть, конечно.

С: Но...

М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо... Может еще что-то добавить надо? Это ж торговля началась? Послушай, до этого я ж не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.

С: Да, делает. Но ниже отступать, Вить, ну невозможно.

М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.

С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа...

М: Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.

С: Да, это правда.

М: Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?

С: Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?

М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

М: Да правильно. 100%, я думаю там...

С: И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора.

М: Ну пока его никто не отменяет, послушай. Он мен сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря прошло". Я говорю: "Зачем сейчас?" Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".

С: Ну ты передай такое пожелание.

М: Конечно передам.

С: Не от себя скажи, что "москали опять там".

М: Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.

С: Да-да.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что другая аудиозапись телефонного разговора, в котором слышны голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова,пока не является доказательством в уголовном производстве СБУ о финансировании терроризма.

Как сообщали новости "Сегодня", сайт "Цензор.нет" обнародовал запись якобы разговора Суркова и Медведчука, датированный еще 2014 годом. Они обсуждали обмен пленными, а также выяснилось еще много интересного. Например, что Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из России. Речь шла о схеме, в которой была задействована российская компания "Интер РАО" и ее структуры в оккупированном Крыму.

Также собеседники обсудили, как Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году. При этом украинский политик докладывал о своих действиях помощнику Путина.

Видео: Сегодня