СНБО может закрыть канал "Прямой"? У Зеленского ответили Порошенко

Недавно были закрыты три канала, а сегодня могут быть приняты на СНБО новые санкции

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не планируется рассмотрение вопроса о закрытии телеканала "Прямой", чего так опасается его владелец Петр Порошенко.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Украинская правда.

Она напомнила, что закрытие телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne было обосновано доказательствами финансирования Россией, а также из-за связей их владельца с террористическими организациями в ОРДЛО.

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Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов, уточнила Мендель.

"Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли", – сказала пресс-секретарь Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 февраля стало известно, что пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой". Ранее считалось, что он и так ему принадлежит, а сейчас политик официально оформил его на себя. При этом нардеп уверял, что сделал это только ради того, чтобы канал не закрыли.