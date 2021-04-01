СНБО проведет новое заседание: СМИ узнали дату и что обсудят

Надвигается пятница и снова могут быть приняты громкие решения

На Банковой под председательством президента Украины 2 апреля снова состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили Украинской правде источники.

Независимые друг от друга источники сообщили, что в эту пятницу во второй половине дня состоится заседание СНБО.

Вот только, что будут обсуждать и стоит ли ждать новых санкций – неизвестно. По состоянию на сейчас точное время и повестка дня еще определяются.

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В то же время ZN.UA узнало из своих источников, что на заседании могут рассмотреть 10 вопросов. Предполагается, что могут обсудить план вакцинации на этот и следующий год, введение санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", крайнее заседание СНБО состоялось 19 марта, на котором были введены санкции против бывшего президента Виктора Януковича и других высокопоставленных экс-чиновников того времени. Также под удар попали и 19 компаний.

Видео: Сегодня

А 23 марта Украина нанесла новый санкционный удар по России. СНБО принял меры против российских СМИ, стройпредприятий, политиков и чиновников.