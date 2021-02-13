Заседание СНБО: в Офисе президента пояснили, что хочет обсудить Зеленский

Необходимые решения по политическим соображениям откладывались, заявили у Зеленского

В пятницу, 19 февраля, в помещении Офиса Президента на улице Банковой, 11 в Киеве должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", – говорится в заявлении.

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В ОП подчеркнули, что в период до 2019 года назревшие решения для защиты национальной безопасности по политическим соображениям откладывались.

"Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", – заявили в ОП.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркнул, что Россия на Донбассе действует уже практически в открытую. По его словам, невозможно продолжать делать вид, что перемирие работает.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский с послами G7 были на Донбассе.

Президент ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военными, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил – смотрите в нашем сюжете:

Видео: Офис Президента Украины