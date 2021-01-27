Состоялась очередная встреча в "нормандском формате": о чем говорили

Стороны уже планируют следующие встречи на уровне советников глав государств

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 27 января, принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки", состоявшейся в формате видеоконференции.

Про это сообщает пресс-служба Банковой.

Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

Реклама

Напомним, переговоры советников глав государств "нормандского формата" были запланированы на 22 января, однако перенесены из-за трагедии в Харькове, куда отправился и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 января советники уже встречались в Берлине. Стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных и согласились продолжить консультации. Читайте подробнее о итоги берлинской встречи.

Видео: Сегодня