Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввели из-за нефтеперерабатывающего завод в РФ, который находится в 14 км от границы с Украиной.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"В 14 км от нашей границы на территории РФ находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет господин Медведчук вместе со своей женой и господин Козак, также со своей женой. Соответственно поставки горюче-мастичных материалов всего завода происходит на территорию террористам, которые убивают наших ребят . Поэтому ничего здесь удивительного нет. У нас более чем достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно помогает боевикам ", – сказал он.

Также Данилов отметил, что за решение ввести санкции все члены СНБО проголосовали единогласно.

Напомним, Марченко (жена народного депутата Виктора Медведчука, который тоже попал под санкции) владеет 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области РФ.

Лавренюк – жене также подсанкционного депутата Тараса Козака – принадлежат остальные 25% НПЗ. При этом у нее существуют также и паспорт России, что запрещено украинским законодательством, но дает возможность наложить на нее санкции как на иностранное лицо.

При этом нефтепродукты с этого предприятия поставляли боевикам так называемых "ЛНР" и "ДНР" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.