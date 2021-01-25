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"Спасибо тебе за каждый день": Елена Зеленская трогательно поздравила президента (фото)

25 января, 13:19

Сергей Мартынец

Глава государства празднует сегодня 43-й день рождения

Первая леди Елена Зеленская поздравила своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского, с днем рождения и снова призналась ему в любви.

Об этом она написала в Instagram.

Она показала их совместное счастливое фото.

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"На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты – счастливый и улыбающийся. С днем рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день", – написала первая леди.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Как сообщали новости "Сегодня", Владимиру Зеленскому сегодня "стукнуло" 43, а поздравлять его начали уже с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства. Было и яркое поздравление от украинцев со всех уголков страны в одном видео:

Видео: president.gov.ua

А сам именинник запостил фото из спортзала, отметив, что чувствует себя на 30 лет.

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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