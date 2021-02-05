Зеленский на русском обратился к украинцам: о чем он говорил (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на русском языке, чтобы его услышали те люди, которые "наивно верят в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда"..

Видео он разместил в своем Telegram-канале.

Так, президент призвал не читать продажные СМИ, если только не хотят "получить на обед порцию сочной, отборной брехни".

О чем говорил президент:

Отреагировал на ситуацию с "Мастером и Маргаритой" и книгами Бориса Акунина. По словам президента, продавать в Украине запретили книгу только одного издательства;

"На ввоз Мастера и Маргариты выдано 14 разрешений. И только одному издательству, в соответствии украинским законам, было отказано. Не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма", – сказал он.

Рассказал, почему в Украине закрыли часть телеканалов. Это решение приняли в строгом соответствии Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады Украины и ее постановления от 2018-го года;

"Все те, для кого бизнес с этими (оккупированными, – Ред.) территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдо-структурами на этих территориях является нормой – все они составляют угрозу нашей стране. А значит страна будет с ними бороться", – отметил президент.

Заявил, что украинцев пытаются разделить и призвал препятствовать этому.

"Чтобы этого не случилось – мы сами должны научиться разделять. Правду и вранье. Благие намерения и шкурный интерес. Мух и котлеты. Да. Во всей этой ситуации есть много нюансов, доводов, различных "но". Но все эти "но" – условны. А правда – безусловна", – заявил глава страны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поблагодарил СНБО, СБУ и представителей гражданского общества за поддержку решения о блокировке телеканалов.

Также мы сообщали, что санкциями против телеканалов дело может не ограничиться – Минкульт направил запрос о блокировании телеканалов YouTube.