Спецоперация по задержанию Яценко едва не сорвалась из-за слива информации – Венедиктова

Спецоперация НАБУ по задержанию бывшего первого зама главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, которому инкриминируют присвоение и растрату имущества, едва не сорвалась из-за утечки информации.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова пишет на своей странице в Facebook.

Она отметила, что украинская общественность уже привыкла к тому, что четкие планы правоохранителей иногда "сливаются", хотя круг людей, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных ею, был очень узок.

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"Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем главы правления ПриватБанка, каким-то удивительным образом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям самолет совершил посадку в "Борисполе", – рассказывает Венедиктова.

Генпрокурор уверена, что "слив" информации станет темой отдельного расследования.

Напомним, по оперативной информации, бывший топ-менеджер банка планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где Яценко было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).