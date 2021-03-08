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США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по Украине

8 марта, 11:41

Сергей Мартынец

Американские дипломаты и эксперты рассказали, что нужно сделать администрации Байдена в отношении Украины

Пока президент США Джо Байден раздумывает над приглашением украинского лидера Владимира Зеленского насчет визита, американские эксперты выступили с рекомендациями для хозяина Белого дома относительно Украины.

Об этом пишет Радио Свобода.

Авторами документа стали: бывшие послы США в Украине Уильям Тейлор и Джон Хербст, бывший сотрудник Белого дома в администрации Обамы Дэниел Фрид, а также эксперты "Атлантического совета" Мелинда Геринг, Александр Вершбоу, Андерс Аслунд.

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Эксперты также отмечают, что правительство США уже прислушалось к одному из их советов и ввело санкции против Игоря Коломойского.

Что конкретно рекомендуют Байдену

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Джо Байден назвал Крым украинским. Также он пообещал, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Россией и будет помогать Украине. У Путина отреагировали на слова Байдена о Крыме.

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