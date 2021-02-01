На Банковой объяснили, почему Зеленский хочет привлечь Байдена в "нормандский" формат

Интервью президента программе Axios расставило ключевые акценты видение Владимиром Зеленским места Украины на мировой арене и отношений со стратегическим партнером США.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии сайту "Сегодня".

Он напомнил, что Зеленский хотел бы привлечь президента США Джо Байдена в "нормандский" формат, чтобы более мощно звучала точка зрения о прекращении войны на Донбассе и возврата временно оккупированных территорий. Ведь РФ в рамках "нормандского" формата практически не выполняет свои обязательства и пытается и дальше проводить гибридную политику на ослабление Украины и поддержку боевиков на Донбассе.

"Кроме того, Зеленский отдельно отметил необходимость создания действенной площадки для переговоров о возвращении Украине Крыма. И что этот вопрос необходимо актуализировать, а не делать вид, что вопрос закрыт", – говорит Подоляк.

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По его словам, глава государства также озвучил идею перейти на более интенсивный этап в отношениях с Соединенными Штатами после выборов. По его мнению, выборы в США стали испытанием для американской демократии, и она справилась с этим вызовом.

"Зеленский отметил недопустимость любого вмешательства в выборы в любой стране, что является позицией нынешней украинской власти. А любой, независимо от должностей и статуса, кто по личной инициативе решился бы на такое вмешательство, должен отвечать за подобные действия. К тому же, президент Украины еще раз озвучил свою позицию о недопустимости записей разговоров между высшими должностными лицами государств и их обнародования", – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

"Президент убежден, что Украина должна стать членом НАТО, причем равноправным. А страны, которые декларируют поддержку Украине, должны способствовать этому процессу. По его мнению, в случае членства в НАТО Украина не получила бы агрессии на востоке страны", – отметил представитель Банковой.

Он добавил, что равноправие в отношениях является весомым для главы государства и в том контексте, что это не заставляло бы Украина просить о помощи в получении вакцины от COVID-19 у отдельных стран Европейского Союза. Поскольку, к сожалению, Украина не в приоритете стран, которые получат вакцину сразу. Поэтому будет договариваться со всеми странами, которые смогут поставить вакцину, например, с Китаем.

"Президент также коснулся темы отношений с такой великой державой, как Китай. Он отметил, что в Украине не чувствуют, что Китай является геополитической угрозой. Он приветствует китайские инвестиции в Украину, и при этом подчеркнул, что Украина не имеет права продавать контрольный пакет управления своими стратегическими оборонными предприятиями любой стране, независимо от его названия", – подытожил Подоляк.

Напомним, в интервью Axios Зеленский заявил, что "немного зол" на Трампа.

Также говорилось, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу с участием США.