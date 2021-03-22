Стены сдачи не дают: Разумков отреагировал на "штурм" Офиса президента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что погромы на Банковой 20 марта – это не демократия и неуважение к стране. Об этом он сказал журналистам во время визита в Брюссель.

Он призвал украинцев уважать государственные институты, в том числе и Офис президента.

"Я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией, но это не значит, что можно делать все, что тебе захочется. Твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. Если мы будем позволять себе портить любое имущество – государственное, личное, – это неуважение к стране. Институции нужно уважать. И точно нельзя вымещать недовольство теми или иными событиями на стенах – стены сдачи не дают", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", жгли фаеры и пускали салют. В МВД заявили, что уже задержали одного активиста и на примете другие "особо активные" участники протеста. В Офисе президента оценили ущерб в два миллиона гривен.

Тем временем в ОПУ назвали погромы на Банковой актом вандализма, а не акцией протеста. Более того, фракция "Слуга народа" даже намерена созвать внеочередное заседание Рады, чтобы выяснить, кто на самом деле стоит за этим митингом.