Степанов об уголовном деле НАБУ: В Украине пытаются сорвать вакцинацию

Глава Минздрава заявил, что против него развернули информационную войну

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал расследование Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) закупки вакцин от коронавируса. Об этом он рассказал на брифинге.

Он сообщил, что дал поручение подготовить необходимые документы для передачи в НАБУ относительно закупки вакцин.



"Думаю, я самый заинтересованный человек, чтобы это расследование было проведено быстро и эффективно. Само по себе дело… под ним нет никаких оснований в плане тех обвинений, которые были опубликованы", – сказал Степанов.

Министр считает, что это один из инструментов информационной войны против него лично и его команды в Минздраве. Он объяснил последствия таких нападок на него:

Украина уже теряет доверие производителей вакцин: "Подобные ситуации рушат репутацию государства".

Начали получать от компаний-производителей вакцин сигналы о неохотном будущем сотрудничестве.

"Цель авторов заявлений НАБУ – это решение своих узкополитических интересов. Речь идет о попытке сорвать вакцинацию в Украине, а это, в свою очередь, открывает путь к российской вакцине "Спутник V", которую нам так настойчиво предлагают … Это игра против Украины", – подчеркнул Степанов.

Напомним, что речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 долл. за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Сначала госпредприятие "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долл. и находилось на финальном этапе. Однако Степанов якобы остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке вакцины Sinovac. Ее цена за одну дозу оказалась едва ли не самой высокой в мире. Позже сам Степанов прояснил ситуацию с закупками.

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