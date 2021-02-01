"Стоишь с протянутой рукой": Зеленский о ситуации с поставками вакцин в Украину

Ситуация с вакцинацией показала, насколько Украина далека от ЕС

Украина не находится в приоритетном списке стран на первоочередное получение вакцины от коронавируса. Сегодня Киеву приходится просить помощи у западных партнеров в этом вопросе.

Об этом в интервью изданию Axios, которое вышло на HBO, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, близкие партнеры Украины из ЕС обещают помочь и предоставить из своих фондов часть вакцин.

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"Но это очень неприятно понимать, что ты стоишь с протянутой рукой", – сказал Зеленский.

Он также отметил: "тот факт, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза или мира, подтвержден условиями вакцинации".

Зеленский о вакцине. Источник: twitter.com/axios

Ранее сообщалось, что Украина в рамках COVAX в феврале получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer.