Столтенберг: Не России решать, быть ли Украине и Грузии в НАТО

У России нет права решать, станут ли Украина и Грузия членами Североатлантического альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.

"У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО", – сказал он в ходе видеоконференции с участниками Парижской научной школы по иностранным делам.

Генсек подчеркнул, что для него лично ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее, это "почти провокация".

"Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена. Мы не хотим такого мира. Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это – фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться", – объяснил Столтенберг свое видение.

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В этой связи генсек заявил, что, если Грузия хочет быть членом НАТО, "не России это остановить".

"Будет или нет Грузия членом – это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства". То, что они (РФ) сделали, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии – неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир", – констатировал он.

При этом он отметил, что роль НАТО заключается в поддержке этих стран, помогая им в развитии возможностей, в проведении реформ, предоставляя обучение, присутствуя "в разных формах", как в Грузии, так и в Украине.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, чтоРоссия пытается самоутвердиться за счет военных действий против Украины и Грузии.

Также сообщалось, что генсек НАТО обвинил Россию в нарушении международного права на Донбассе, в Крыму и Приднестровье.

Видео: Сегодня