Суд на два месяца отправил Семена Семенченко за решетку

Экс-нардепу придется отдохнуть в СИЗО и можно даже не искать деньги на залог

Печерский райсуд Киева в пятницу, 26 марта, поздно вечером избрал меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко и отправил его за решетку на два месяца, без права внесения залога.

Об этом корреспондент сайта "Сегодня" сообщает из зала заседаний суда.

"Прежде чем посадить человека, его нужно облить г*вном", – эмоционально прокомментировал решение суда Семенченко.

Сам подозреваемый назвал себя ни в чем не виновным, а свое задержание – "спецоперацией России", стремящейся прекратить деятельность его компании, которая "боролась с ЧВК "Вагнер" за границей".

Видео: Facebook

Напомним, Семенченко подозревают в создании незаконного вооруженного формированиядля провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины.

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Также сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Евгения Шевченко, известного как "внештатный агент НАБУ", который также проходит по делу, в виде содержания под стражей до 24 мая с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (туда входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т.ч. против нацбезопасности страны. В рамках уголовного производства подозрения вручили Семенченко и Шевченко. Также были обнародованы доказательства поставки военных товаров из РФ, которыми якобы занимались подозреваемые.

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