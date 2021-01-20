Суд оставил под арестом экс-нардепа Микитася

Адвокаты рассказали, как подозреваемый проводит время за решеткой

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте экс-нардепа Максима Микитася на два месяца. Соответствующее решение приняла судья Татьяна Росик.

В суд подозреваемого привезли из Дарницкого изолятора временного содержания. Также в здание суда стянули силовиков.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Перед началом заседания адвокаты были настроены оптимистично.

"Надеемся, что сегодня будет принято решение в пользу Максима Микитася. Настроение у него (Микитася. – Ред.) боевое, проводит время за разгадыванием кроссвордов", – сказал нам один из них, Артур Габриэлян.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Во время судебного заседания прокурор просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку считает, что "суд первой инстанции принял законное решение". А сторона защиты настаивала на том, что нет оснований держать ее клиента под стражей.

В результате суд отказал адвокатам в удовлетворении их апелляционной жалобы.

"Меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля оставить без изменения", – объявила судья.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали, и удалось выяснить, кто за этим стоит.