Суд оставил под арестом экс-нардепа Микитася

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте экс-нардепа Максима Микитася на два месяца. Соответствующее решение приняла судья Татьяна Росик.
В суд подозреваемого привезли из Дарницкого изолятора временного содержания. Также в здание суда стянули силовиков.
Перед началом заседания адвокаты были настроены оптимистично.
"Надеемся, что сегодня будет принято решение в пользу Максима Микитася. Настроение у него (Микитася. – Ред.) боевое, проводит время за разгадыванием кроссвордов", – сказал нам один из них, Артур Габриэлян.
Во время судебного заседания прокурор просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку считает, что "суд первой инстанции принял законное решение". А сторона защиты настаивала на том, что нет оснований держать ее клиента под стражей.
В результате суд отказал адвокатам в удовлетворении их апелляционной жалобы.
"Меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля оставить без изменения", – объявила судья.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали, и удалось выяснить, кто за этим стоит.
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