Суд разрешил СБУ забанить 4 Telegram-канала, связанных со спецслужбами РФ

После того, как киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ, СБУ потребовала от Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, наложить арест на Telegram-каналы "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница".

Как сообщает регулятор, департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ сослался на постановление следственного судьи Киевского райсуда Харькова Колесник С.А. от 23 февраля (дело №953/16996/20, п/п 1-кс/953/1590/21 в уголовном производстве №22020220000000124 от 01.10.2020).

Документ обязывает интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций закрыть доступ к этим Telegram-каналам до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке.

Как сообщала ранее СБУ, спецслужбы России привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Кроме "Легитимного", "Резидента", "Картеля" и "Сплетницы", это – "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

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Оперативники СБУ установили, что агентурная сеть была создана т.н. "85-м Главным центром специальной службы Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ". В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольного России Приднестровья.

Напомним, украинские спецслужбы разоблачают созданные россиянами ботофермы, которые занимаются дезинформацией.

Также напомним, фейковые новости распространяются через интернет-СМИ, соцсети и телеграмм-каналы, так как их легко создать, но трудно цензурировать, поскольку почти невозможно отыскать автора. Как не стать жертвой дезинформации – объяснял сайт "Сегодня".