Суды избавят от бюрократии: Зеленский подал в Раду новый законопроект

В Украине продолжают реформировать судебную систему. Президент Владимир Зеленский решил упростить судебный документооборот и перевести его в электронный вид.

Соответствующий законопроект он подал в Верховную Раду, передает ОПУ.

Речь идет об электронной системе взаимодействия между участниками уголовного процесса.

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"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", – сказал Зеленский.

Что это даст?

Существенное уменьшение бюрократии, поскольку упростится и ускорится подготовка и обработка документов следователями и прокурорами.

Адвокаты смогут более оперативно подавать заявления и ходатайства и смогут ознакомляться с материалами уголовных производств в электронном виде.

Суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский объявил войну судебной системе. Он намерен провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

Видео: Сегодня