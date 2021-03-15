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Суды избавят от бюрократии: Зеленский подал в Раду новый законопроект

15 марта, 14:27

Сергей Мартынец

Судьям, прокурорам и обвиняемым хотят упростить судебный процесс

В Украине продолжают реформировать судебную систему. Президент Владимир Зеленский решил упростить судебный документооборот и перевести его в электронный вид.

Соответствующий законопроект он подал в Верховную Раду, передает ОПУ.

Речь идет об электронной системе взаимодействия между участниками уголовного процесса.

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"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", – сказал Зеленский.

Что это даст?

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский объявил войну судебной системе. Он намерен провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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