"Свобода слова Савика Шустера": почему закрыли три телеканала

Гости студии также обсудят, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против нардепа Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы: почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией и почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины.

Гостями студии станут:

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секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ;

; вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО Алексей Резников ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ;

; первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук ;

; председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили ;

; лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк ;

; сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ;

; народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ;

; народный депутат от "Европейской солидарности", спикер Верховной Рады (2016-2019) Андрей Парубий ;

; народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ;

; народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин ;

; лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий ;

; журналист Татьяна Даниленко ;

; основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон ;

; заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова ;

; главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов ;

; ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко ;

; политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов) Олесь Доний.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

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