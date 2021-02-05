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"Свобода слова Савика Шустера": почему закрыли три телеканала

5 февраля, 17:15

Сергей Мартынец

Гости студии также обсудят, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против нардепа Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы: почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией и почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины.

Гостями студии станут:

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Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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