Сын депутата от "Слуги народа" гонял по Киеву на скорости 140 км/ч (видео)

Сын депутат от "Слуги народа" Юрия Аристова Артем снял на видео, как нарушает скоростной режим в Киеве – он "летел" на скорости 140 км/час, хотя действуют ограничения до 50 км/час.

Соответствующе видео опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Отмечается, что вчера парень был замечен курящим кальян во время вождения автомобиля, а сегодня, как ни в чем не бывало, гоняет по Киеву со скоростью 140 км/час.

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Видео: PavlovskyNEWS

"Артем Аристов похоже так спешит то ли в спортзал, то ли на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 км/час", – говорится в сообщении.

Вилео: PavlovskyNEWS

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украине повысили штрафы для водителей. Теперь превышение скорости более чем на 50 км/ч – штраф 3400 гривен. А вот права останавливать просто так машины у полиции не будет – эту норму убрали из законопроекта.