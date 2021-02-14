"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше Украине

Советника ОП обвинили в неудачных переговорах с МВФ

Советник главы Офиса президента и экс-министр экономики Тимофей Милованов грубо отреагировал на обвинение в неудачных переговорах Украины с Международным валютным валютным фондом (МВФ) об очередном кредитном транше.

Соответствующий комментарий появился под его постом в Facebook о визите президента в ОАЭ.

"МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть", – ответил Милованов на один из комментариев о неудаче, которая постигла Украину в переговорах с миссией МВФ.

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Следует отметить, что многие комментаторы под постом очень удивились такому некорректному высказыванию официального лица в сторону международной организации.

Напомним, 13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

После переговоров Милованов заявил, что с МВФ постоянно идет процесс согласования позиций и существенных рисков для Украины нет, но есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления.