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Тарифы, референдум и важные законы: Зеленский записал новое видеообращение

29 января, 09:12

Сергей Мартынец

Глава государства отметил, что власть продолжает выполнять свои предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения Верховной Рады и Кабинета министров, связанные с тем, чтобы облегчить жизнь украинцам и дать им новые возможности. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

Видео: Телеграм/Зеленский

"Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания", – сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что важного было сделано в последнее время:

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Напомним, 28 января Верховная Рада одобрила реформу СБУ, приняв в первом чтении законопроект № 3196-д о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ. СБУ лишили некоторых функций, планируется уменьшение штата сотрудников с 27 до 17 тысяч. Спецслужба сосредоточится исключительно на угрозах нацбезопасности.

Также напомним, что сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект № 3087-д о создании нового государственного органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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