Татаров отреагировал на "передачу" его дела в НАБУ

Сам Татаров утверждает, что ВАКС отказал Антикоррупционному бюро в передаче дела

Высший антикоррупционный суд не передавал Национальному антикоррупционному бюро Украины дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом он сообщил лично 15 января в своем Telegram, опровергнув заявление НАБУ, сделанное ранее в этот день

"Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности. Высший антикоррупционную суд отказал инициаторам обращения", – пишет Татаров.

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Напомним, что он проходит фигурантом в деле о квартирах Нацгвардии. Его подозревают в даче взятки вместе с экс-нардепом Максимом Микитасем, чтобы судебный эксперт предоставил нужное им заключение, которое бы позволило похоронить "квартирное дело".

Как сообщалось, во время судебного заседания под Новый год, 30 декабря, прокурор заявил, что отзывает ходатайство об избрании меры пресечения для Татарова в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн, поскольку недостаточно ознакомился с подозрением чиновнику. Судья поддержал просьбу прокурора.

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