Только Путин может прекратить войну на Донбассе – Данилов

Единственный человек, который может закончить войну на Донбассе, это президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вопрос войны находится в кабинете одного человека – Владимира Путина. К тому же времени пока этот человек не примет решение окончания войны на территории Украины, которую ведут уже 7 лет, никакие договоренности ни с кем не будут работать", – сказал Данилов.

Он отметил, что РФ не выполняют Минских соглашений.

"Мы можем проводить сколько угодно заседаний, но что в голове человека присылать снайперские группы, чтобы отрабатывать на наших ребятах свои умения, а затем отправляться в другие страны", – добавил секретарь СНБО.