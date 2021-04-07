Тупицкий снова не явился в суд: прокурор рассказал о его "старой схеме"

Судья каждый раз показывает правоохранителям одни и те же справки о болезни матери

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий второй раз не явился в Печерский суд Киева в связи с якобы ухудшения здоровья его матери. Заседание по избранию для него меры пресечения перенесли на 15 апреля. Об этом рассказал журналистам прокурор Алексей Донской.

По словам прокурора, судья предоставил документ, датированные 2018 и 2019 годами относительно болезни его матери.

"Он сослался на то, что якобы у матери случилось ночью неотложное состояние (ухудшение здоровья), в связи с чем он уехал по месту жительства матери (Черкассы)", – сказал Донской.

Он отметил, что аналогичные справки 18-19 годов Тупицкий предоставлял и ранее в обоснование уважительности причин неявки в суд.

"Несколько месяцев назад это было, когда ему должны были сообщить о подозрении. И он якобы в связи с ухудшением здоровья матери не явился. В дальнейшем он не раз ссылался на то, что в этот день находился на рабочем месте, в КСУ", – сказал прокурор и добавил, что судья не предоставил подтверждений, что были проблемы со здоровьем у его матери.

Он уточнил, что решение о принудительном приводе Тупицкого в суд не принималось, а заседание перенесли на 15 апреля.

Тупицкому должны были избрать меру пресечения в уголовном производстве, где он подозревается в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Тупицкий дал новый приказ сотрудникам КСУ, которым оспорил полномочия его заместителя Сергея Головатого, исполняющего обязанности главы суда. А также дал поручения сотрудникам КСУ.