Тупицкого лишили госохраны: у Зеленского объяснили, как его будут охранять

После "увольнения" Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда теперь его лишили права на государственную охрану – "телохранители" у него будут еще год.

Об этом рассказал Українським Новинам представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, охрана Тупицкого снимается, но не сразу.

"С Тупицкого снята государственная охрана, как с главы Конституционного суда Украины. Закон о государственной охране органов государственной власти и должностных лиц предусматривает, что лица, которые были охраняемыми и потеряли статус лиц, которые подлежат государственной охране... за этим человеком еще на протяжении года сохраняется государственная охрана", – сказал Вениславский.

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Он объяснил, что охрана снята не окончательно – судью будут охранять другие сотрудники Управления госохраны в каком-то другом формате и всего на протяжении одного года.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого в КСУ. В "Слуге народа" объяснили, что решения этих судей угрожали евроинтеграции.

А 29 марта Тупицкого очередной раз не пустили в здание Конституционного суда, после чего он даже умудрился созвать срочное заседание КСУ из-за указа Зеленского.