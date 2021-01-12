Тупицкому прямо в отеле подкинули "денег на отдых" в Дубае (видео)

Судья рассказал, какие на самом деле апартаменты он снимает в Эмиратах

На курорте в Дубае главе Конституционного суда Александру Тупицкому активист подкинул денег на отдых, а судья в ответ рассказал, что не так и шикарно там отдыхает, как об этом пишут СМИ.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Карточный Офис.

Судью застали в ресторане отеля, где он был вместе со своей семьей. Активист положил ему на стол купюру и сказал: "От налогоплательщиков Украины – материальная помощь. Дорогой отель, а у вас маленькая зарплата. И в Крым, на дачу – на рубли разменяете".

Однако Тупицкого это не сильно смутило, и он вполне спокойно предложил присесть рядом и поговорить.

На реплику активиста о дорогущем отеле, Тупицкий вместе с женой ответили, что на самом деле они не живут на вилле, как об этом пишут, а в семейном номере.

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"Показываете на весь мир, что мы живем на 900 кв. метров. Это же не соответствуют действительности", – сказал глава КСУ и пообещал задекларировать расходы на свой отдых в Дубае, когда вернется в Украину.

Ранее мы сообщали, что 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

В ответ в КСУ назвали указ президента неконституционным.