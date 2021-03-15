"Ты в положении?": Мендель о реакции Зеленского на скандал с фейком

Мендель также рассказала, был ли разговор с женой Зеленского после слухов о беременности

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что ее шеф вполне спокойно и даже с юмором воспринял фейк российских пропагандистов о якобы ее беременности. Об этом она рассказала в интервью изданию ГОРДОН.

Журналист напомнила, как в июле российские пропагандисты в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" запустили фейк о якобы "беременности Мендель от Зеленского". На вопрос, как отреагировал на это президента, она сказала: "Да он как-то пошутил с этого".

"Ну, типа: "Как дела?" … Потом как-то что-то посмеялся, там, типа: "Ты в положении?". Он сам смеялся – это просто было смешно. Ну, это просто он перевел в шутки, потому что, ну, вы знаете, он очень занятой человек на самом деле. Ну, это глупость просто. Это очередная глупая абсолютно атака, которая показывает примитив мышления, потому что в целом как ты можешь атаковать молодую девушку? Самое примитивное – секс с начальником, да?" – рассказала Мендель.

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По ее словам, целью пропагандистов была не она, а Зеленский, чтобы его скомпрометировать. При этом разговора с первой леди, Еленой Зеленской, об этом не было.

"Я вообще с ней на эту тему не разговаривала. Это настолько низко вообще все. Что я могу ей сказать? Она абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, что происходит", – добавила пресс-секретарь президента.

Как мы уже писали, Мендель рассказывала о первой встрече с Зеленским. Она уверяет, что президент ей нравился с детства.

Также Мендель рассказывала, как переболела COVID-19 и пришлось Новый год провести дома самой.