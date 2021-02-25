У экс-главы ОП Андрея Богдана нашлась еще одна бывшая жена: она участвует в "Холостяке" (видео)

В Сети нет информации о втором браке политика

В одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк" участие примет бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна.

Анонс опубликовал канал СТБ.

Теперь девушка будет бороться за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да", – сказала Анна.

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До 2019 года Андрей Богдан был женат на Ольге, с которой воспитывал четырех дочерей: Викторию, Анастасию, Екатерину и Софию.

Как долго длились отношения экс-руководителя Офиса президента с Анной – неизвестно, так как о втором браке чиновника в Сети нет информации.

Съемки одиннадцатого сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник. Новый сезон зрители увидят весной 2021 года,