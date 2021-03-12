"У меня оправданий нет": Арахамия извинился за припаркованное с нарушением авто

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который припарковался с нарушением правил у Офиса президента, извинился перед украинцами.

Во время перерыва на эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" он поблагодарил патрульных.

"Спасибо патрульной полиции. Они оперативно вмешались в процесс и оштрафовали меня. Хочу также принести извинения всем гражданам Украины и жителям столицы. У меня оправданий нет. Я обычный человек, не пользуюсь государственным авто с водителем", – сказал Арахамия.

По его словам, он всегда пользуется собственным авто.

"Как и любой водитель могу иногда нарушать. Я плачу штрафы и несу ту ответственность, которая предусмотрена законом", – добавил глава фракции.

Он подтвердил, что после того, как его Land Cruiser стоял на пешеходном переходе, сам он был в здании Офиса президента.

"Там был снег и я не видел вообще разметки. Там, где я припарковался, фактически выезжала машина", – сказал Арахамия.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что патрульные отреагировали на нарушения и Арахамию привлекли к ответственности согласно требованиям действующего законодательства. Административная постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП была составлена и оплачена на месте с помощью электронного терминала. Штраф составил 510 грн.