У Путина и Байдена серьезные разногласия по Украине – Кремль

Также Россия и США не собираются пока проводить переговоры по Украине на уровне помощников президентов

Разговор президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина показал, что у них серьезные разногласия по Украине, но готовы обсуждать урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Его попросили объяснить разницу в терминах, которые Кремль и Белый дом использовали при обозначении украинской темы (в РФ сказали "внутриукраинское урегулирование", а в США – "защита суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны РФ").

Реклама

"Использованные фразы отражают позицию сторон. Конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет. Но главное то, что имеется готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий", – сказал Песков.

Также спикер Кремля сообщил, что Байден и Путин в своем разговоре не поднимали вопрос переговоров по Донбассу на уровне помощников президентов России и США (ранее этим занимались Владислав Сурков и Курт Волкер).

Как сообщали новости "Сегодня", недавно лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк говорил, что Байден поможет Украине против России, но для этого наша страна должна показать, что и сама готова защищать себя.