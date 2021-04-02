У Путина испугались войск НАТО вокруг Украины: Кремль пригрозил ответом

Кремлю не понравилось, что Россию считают противников и агрессором

В Кремле заявляют, что их войска не несут угрозы Украине, но если заметят силы НАТО, то Россия тоже усилит свое военное присутствие.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он указал на неприемлемость формулировок, что Россия является противником, а в случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины – будут приняты меры.

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"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности. Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", – сказал Песков.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 апреля состоялась встреча послов стран-членов НАТО. Они выразили обеспокоенность из-за нарушения Россией перемирия на Донбассе и заявили, что "дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности". В то же время в Пентагоне заявили, что США поддержат Украину в случае эскалации войны.

Тем временем украинская разведка считает, что Россия готовится к вторжению вглубь Украины.

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